Turgutlu Belediyesi Personeline 'Taşınır Kayıt Eğitimi' - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Personeline 'Taşınır Kayıt Eğitimi'

23.08.2022 19:01
Turgutlu Belediyesi Personeline 'Taşınır Kayıt Eğitimi'

Turgutlu Belediyesi, personeline yönelik “Taşınır Kayıt Eğitimi” düzenledi.

Turgutlu Belediyesi, personeline yönelik "Taşınır Kayıt Eğitimi" düzenledi.

Belediye'nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği eğitim, emekli Sayıştay Daire Başkanı Necip Turguter tarafından Meclis Toplantı Salonu'nda verildi. Eğitime daire müdürleri, taşınır kayıt kontrol yetkilileri, taşınır kayıt görevlileri ile büro personeli katıldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet üretebilmemin temel unsurlarından birinin kurum içi eğitim olduğuna inanıyoruz. Bunun için düzenli aralıklarla mesai arkadaşlarımıza yönelik kurum içi eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Taşınır Kayıt Eğitimini veren Emekli Sayıştay Daire Başkanı Sayın Necip Turguter'e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Sayıştay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi Personeline 'Taşınır Kayıt Eğitimi' - Son Dakika

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