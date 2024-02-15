Turgutlu Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutmadı. Nikah Salonu, bu özel günde hayatını birleştiren çiftler için hazırlandı.
Turgutlu Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde unutulmayacak bir etkinliğe imza attı. Eski Belediye Binası içerisinde yer alan Nikah Salonu ve çevresi Sevgililer Günü'ne özel olarak süslendi. Bu anlamlı günde hayatını birleştiren çiftler ve aileleri için "Birleşen elleriniz hiç ayrılmasın" yazılı nikah şekeri ve hediyeler takdim edildi. Evlenecek çiftleri ve konukları Nikah Salonu'nun girişinde canlı müzik karşıladı.
Hayatını birleştirmek için Sevgililer Günü'nü seçen çiftlerin karşılaştıkları sürpriz karşısında mutluluk ve heyecanları daha çok artarken bu özel günde yanında oldukları için Turgutlu Belediyesine ve Başkan Çetin Akın'a teşekkürlerini ilettiler.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sevgililer Günü'nde, sevgi ve saygı temelinde bir ömür boyu sürecek birlikteliklerine adım atan çiftlerimizin yanında olduk. Nikah Salonumuzu hazırlayarak hayatını birleştiren çiftlerimizin bu özel günlerini daha da anlamlı ve unutulmaz kılmaya çalıştık. Yaşamlarında yeni bir başlangıç yapan çiftlere sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi 'Birleşen elleri hiç ayrılmasın'" dedi. - MANİSA
Son Dakika › Yerel › Turgutlu Belediyesi Sevgililer Günü'nde Nikah Salonu'nu Süsledi - Son Dakika
Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini bir kez daha açıkladı. Rumen hoca, Türk futboluna emek verdiğini ve Cumhurbaşkanı ve başkanın ön isimlerini almak istediğini belirtti.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.
TCDD ile Aselsan arasında imzalanan 1.69 milyar liralık sözleşme kapsamında 99 adet dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilerek, imali ve montajı gerçekleştirecek.
Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yorumculuk yaptığı Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldığını açıkladı. Ersoy, programın yeni bölüm tanıtımında adının hala geçmesine de sitem etti.
Belediye başkan adayına destek için vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, skandal bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Belgorod'da bulunan bir alışveriş merkezi de saldırıdan ağır hasar gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?