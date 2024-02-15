Turgutlu Belediyesi Sevgililer Günü\'nde Nikah Salonu\'nu Süsledi

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Turgutlu Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutmadı. Nikah Salonu, bu özel günde hayatını birleştiren çiftler için hazırlandı.

Turgutlu Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde unutulmayacak bir etkinliğe imza attı. Eski Belediye Binası içerisinde yer alan Nikah Salonu ve çevresi Sevgililer Günü'ne özel olarak süslendi. Bu anlamlı günde hayatını birleştiren çiftler ve aileleri için "Birleşen elleriniz hiç ayrılmasın" yazılı nikah şekeri ve hediyeler takdim edildi. Evlenecek çiftleri ve konukları Nikah Salonu'nun girişinde canlı müzik karşıladı.

Hayatını birleştirmek için Sevgililer Günü'nü seçen çiftlerin karşılaştıkları sürpriz karşısında mutluluk ve heyecanları daha çok artarken bu özel günde yanında oldukları için Turgutlu Belediyesine ve Başkan Çetin Akın'a teşekkürlerini ilettiler.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sevgililer Günü'nde, sevgi ve saygı temelinde bir ömür boyu sürecek birlikteliklerine adım atan çiftlerimizin yanında olduk. Nikah Salonumuzu hazırlayarak hayatını birleştiren çiftlerimizin bu özel günlerini daha da anlamlı ve unutulmaz kılmaya çalıştık. Yaşamlarında yeni bir başlangıç yapan çiftlere sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi 'Birleşen elleri hiç ayrılmasın'" dedi. - MANİSA