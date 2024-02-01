Turgutlu Belediyesi Tiyatro Oyunlarıyla Sanatseverleri Buluşturuyor

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde sahnelenecek tiyatro oyunlarıyla hafta sonunda hem çocuklar hem de yetişkinler sanatla buluşacak. "Çiçek, Turunç, Şeker-Piknik Macerası" oyunu 3 ile 4 Şubat günlerinde, ödüllü tiyatro oyunu "Film Anlatıcısı Kız" ise 4 Şubat Pazar günü izleyicisiyle buluşacak.
Turgutlu Belediyesi her yaştan tiyatro izleyicisini yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği iş birliğiyle çocuklara ve yetişkinlere yönelik iki ayrı oyun, 3 ve 4 Şubat 2024 tarihlerinde Turgutlu'da perdelerini ücretsiz olarak açacak.
Tiyatro Focus tarafından hazırlanan "Çiçek, Turunç, Şeker-Piknik Macerası" isimli oyunla çocuklar, yarıyıl tatilinin son günlerinde tiyatro keyfini yaşayacak. Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda minik izleyicilerini misafir edecek oyun, 3 Şubat Cumartesi günü 12.00-14.00-17.00-19.00 saatlerinde, 4 Şubat Pazar günü ise 12.00-14.00 ve 17.00 saatlerinde perdelerini açacak.
20. Direklerarası Anadolu Tiyatroları Seyirci Ödülleri Tek Kişilik Performans ödüllü, Öykü Dağdeviren tarafından oyunlaştırılan ve oynanan "Film Anlatıcısı Kız" oyunu ise 4 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Turgutlulu tiyatroseverlerle buluşacak. On üç yaş sınırı olan oyun Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda sahnelenecek.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, etkinliğe ilişkin, "Hemşehrilerimiz tarafından oldukça ilgi gören tiyatro etkinliklerimize devam ediyoruz. Hazırladığımız programla hem çocuklarımız hem de büyükler hafta sonunu dolu dolu geçirecekler. Her zamanki gibi çok keyif alacağımız, çok beğeneceğimiz tiyatro oyunlarına tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.
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