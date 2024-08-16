Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nden fırın denetimi

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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki fırınlarda geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda 46 fırın detaylı kontrollerden geçti.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde, fırınların etiket, gramaj, işyeri ruhsatı ve hijyen standartlarına uygunluğu değerlendirildi. İlgili mevzuatlara uygun çalışmayan işletmelere uyarılar yapıldı ve gerekli işlemler uygulandı.

Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve haksız kazanç sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına kentimizde hizmet veren 46 fırında denetimlerimizi yaptık. Amacımız vatandaşların sağlık ve güvenliğini sağlamak, haksız rekabeti önlemek ve işletmelerin mevzuata uygun hareket etmesini temin etmektir. Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek" dedi. - MANİSA