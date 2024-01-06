Turgutlu\'da Geleneksel Deve Güreşleri Büyük İlgi Gördü

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Deveciler Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Geleneksel Deve Güreşleri" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Deveciler Derneği iş birliğinde düzenlenen "Geleneksel Deve Güreşleri" büyük ilgi gördü. Irlamaz Rekreasyon Alanı 2. Etapta saat 09.00'da başlayan Turgutlu Belediyesi Geleneksel Deve Güreşleri'ne Turgutlu halkı yoğun ilgi gösterirken, aynı zamanda çevre il ve ilçelerden de pek çok deve güreşisever katıldı. Yaklaşık 100 pehlivan devenin nefes kesen mücadelesini vatandaşlar büyük bir ilgiyle izledi.

Heyecan dolu anların yaşandığı Geleneksel Deve Güreşleri'nde dereceye giren develerin sahiplerine kupaları takdim edildi.

"BÜTÜN SÖZLERİ TUTARAK SİYASET YAPMAYA, NAMUSLU BİR ŞEKİLDE BU TURGUTLU'YU YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"