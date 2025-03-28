Turgutlu\'da Ramazan Bereketi: \'Gönül Sofralarında Buluşalım\' Kampanyası

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Gönül Sofralarında Buluşalım" kampanyasıyla binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşılarak Ramazan'ın bereketinin tüm Turgutlu'da yaşandığını aktardı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ramazan ayı boyunca yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Akın, "Birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma duygularının en güzel şekilde yaşandığı bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, bayramın sevincini ve huzurunu hep birlikte paylaşıyoruz. Küslüklerin, kırgınlıkların sona ermesine vesile olan bayramlar, hepimiz için yeri doldurulamaz bir öneme sahiptir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da gönüllerimizden, evlerimizden iyiliğin, güzelliğin, mutluluğun ve bereketin eksik olmaması en büyük temennimiz olacaktır. Turgutlu Belediyesi olarak başlattığımız 'Gönül Sofrasında Buluşalım' kampanyamızla bu Ramazan ayında da dayanışmanın, yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini yaşayarak ihtiyaç sahiplerimizin yanında olduk. Aşevi ve Hayır Merkezimiz aracılığıyla 6 bini aşkın gerçek ihtiyaç sahibi hemşehrimize erzak paketi, 24 bin 580 kişiye iftar yemeği, 1500 kişiye 5 kiloluk un ve yaklaşık 25 bin hemşehrimize ekmek yardımlarımızı ulaştırdık. Turgutlu'muzda hayırseverlerimizin katkılarıyla tencereleri kaynattık, gönül sofraları kurduk, yüzleri güldürdük. Bu duygu ve düşünceler içersinde Ramazan Bayramında barışın, hoşgörünün, merhametin ve kardeşlik duygularının hakim olmasını diliyor, sağlıklı ve güzel günlerde hep birlikte nice bayramların yaşanmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimin, yurttaşlarımızın, İslam ve dünya coğrafyasının Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar" dedi. - MANİSA