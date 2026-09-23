Turgutlu saldırısında 11 öğrenci yaralandı, Eğitim Sen Ordu Şubesi okullarda önlem istedi - Son Dakika
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Turgutlu saldırısında 11 öğrenci yaralandı, Eğitim Sen Ordu Şubesi okullarda önlem istedi

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Turgutlu saldırısında 11 öğrenci yaralandı, Eğitim Sen Ordu Şubesi okullarda önlem istedi
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Eğitim Sen Ordu Şubesi, Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından okullarda önlem çağrısı yaptı. Şube Başkanı Nursen Kaymaz, okul güvenliğinin protokolle sağlanamayacağını, psikolojik danışman ve rehber öğretmen istihdamı gerektiğini söyledi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU)- Eğitim Sen Ordu Şubesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından okullarda şiddete karşı önlem alınması çağrısında bulundu. Şube Başkanı Nursen Kaymaz, "Güvenli okul, sadece güvenlik tedbirleri ile sağlanamaz" diyerek okullarda psikolojik danışman, rehber öğretmen ve sosyal hizmet uzmanı istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim Sen Ordu Şubesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda açıklama yaptı. Şube Başkanı Nursen Kaymaz, okullarda şiddeti önleyecek somut adımların acilen atılması gerektiğini söyledi.

Siyasi parti, sendika ve dernek temsilcilerinin de katıldığı açıklamada Kaymaz, okullardaki şiddet olaylarının münferit vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Okullarda yaşananlar; eğitim sistemimizin içine sürüklendiği yapısal krizin, derinleşen toplumsal şiddet ikliminin ve öğrencilerin can güvenliğini yok sayan ihmaller zincirinin doğrudan bir sonucudur."

"OKUL GÜVENLİĞİ YALNIZCA PROTOKOL İMZALAMAKLA SAĞLANAMAZ"

Yedi bakanlığın iş birliğiyle çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri artırmayı amaçlayan bir güvenlik protokolü imzalandığını hatırlatan Kaymaz, "Bu protokolün imzalanmasına rağmen okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin can güvenliğini tehdit eden saldırıların yaşanması, okul güvenliğinin yalnızca protokol imzalamakla sağlanamayacağını bir kez daha göstermiştir" dedi.

Kaymaz, müfredatın yalnızca sınavlara odaklanan yapısından çıkarılması; öfke kontrolü, akran zorbalığıyla mücadele, kültür, sanat ve sporla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Okullarda öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli sayıda psikolojik danışman, rehber öğretmen ve sosyal hizmet uzmanı istihdam edilmesini isteyen Kaymaz, şöyle konuştu:

"Okulların güvenliği polisiye yöntemlerle sağlanmaya çalışılmamalı. Öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlandığı, güçlü pedagojik bağların kurulduğu, nitelikli ve demokratik okul iklimi inşa etme yönündeki her türlü adım derhal atılmalı."

Kaynak: ANKA
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