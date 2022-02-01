Üye Girişi
Turgutlu zabıtası pazaryerlerinde denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika

Turgutlu zabıtası pazaryerlerinde denetimlerini sıklaştırdı

01.02.2022 17:05
Turgutlu zabıtası pazaryerlerinde denetimlerini sıklaştırdı

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaş ve esnafı korumak amacıyla pazaryerlerinde mevzuata aykırı şekilde tezgah açanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaş ve esnafı korumak amacıyla pazaryerlerinde mevzuata aykırı şekilde tezgah açanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Pazaryerlerinde düzenin korunması, esnaf ve vatandaşların mağdur edilmemesi adına her hafta denetim ve kontrollerini sürdüren Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manav ve Sebzeciler Odası ekipleri ile birlikte pazar yerlerinde işgal kontrollerini gerçekleştirdi. Cumartesi ve Pazartesi pazarında yer işgallerine yönelik denetimlerini yapan ekipler, ilgili yönetmelik ve mevzuata uygun olmayan şekilde tezgah açan esnafa işgal sebebiyle resmi işlem uyguladı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Pazar yerlerimizde düzenli olarak kontrollerimizi sürdürüyoruz. Hiçbir esnafımızın ve vatandaşımızın zor durumunda kalmaması, belirlenen kurallara herkesin uyması adına Cumartesi ve Pazartesi pazarında işgal kontrollerimiz ekiplerimiz tarafından yapıldı. Kurallara riayet etmeyen kişiler hakkında gerekli işlemler uygulandı" şeklinde konuştu. - MANİSA

Turgutlu zabıtası pazaryerlerinde denetimlerini sıklaştırdı
Turgutlu zabıtası pazaryerlerinde denetimlerini sıklaştırdı

YORUMLAR
500

Turgutlu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, İşgal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turgutlu zabıtası pazaryerlerinde denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
16:43 Elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor
16:40 Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin net görüntüleri ortaya çıktı
16:36 Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı mı? Podolski: Joachim Löw, Türkiye'de mutlu olacaktır
16:14 Ekrem İmamoğlu nasıl takip edildi? İşte farklı alternatifler!
16:11 Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti
16:09 Kredi kartı kullanımında artış devam ediyor! En çok hava yolları ve konaklamada
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 17:11:36. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutlu zabıtası pazaryerlerinde denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement