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Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı'da buluştu - Son Dakika

Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı'da buluştu

16.12.2021 16:06
Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı'da buluştu

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri " Şehrimi Tanıyorum " projesi kapsamında Sındırgı'da buluştu.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri " Şehrimi Tanıyorum " projesi kapsamında Sındırgı'da buluştu.

Turizm alanında son yıllarda atağa geçen ve turizmin gelişmesi ile birlikte rehberlik ihtiyacının da arttığı Balıkesir de turizm fakültesi öğrencilerine de büyük görev düşüyor. Bu kapsamda ilçelerin ve turizm alanlarının tanıtılması adına gerçekleştirilen proje kapsamında öğrenciler Sındırgı ilçesinde buluştu.

Doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve termal kaynakları ile turizm alanında adından sıkça söz ettiren doğal şehir ünvanlı Sındırgı ilçesine gelen öğrenciler turizm alanlarında incelemede bulundu. Hikayelerini ve detaylarını yakından gören öğrenciler Kışla Müzehan bahçesinde eğlenceli vakit geçirdi. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da öğrencileri yalnız bırakmadı. Aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Komisyon başkanı olan başkan Yavaş Balıkesir hakkında bilgi vererek öğrencilerin de rehberlik alanında kendilerini geliştirmelerini, şehre katkı sunmalarını istedi.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr Ahmet Köroğlu, Prof Cevdet Avcıkurt ve bölüm hocaları ile fakülte öğrencileri güzel etkinlikler ile birlikte doğal şehir Sındırgı'da buluştu. - BALIKESİR

Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı'da buluştu
Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı'da buluştu
Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı'da buluştu
Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı'da buluştu
Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı'da buluştu
Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı'da buluştu
Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı'da buluştu

Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Balıkesir, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turizm Fakültesi öğrencileri Sındırgı'da buluştu - Son Dakika


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