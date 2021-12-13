Üye Girişi
Turizm Sektörü mezunları Antalya'da buluştu - Son Dakika

Turizm Sektörü mezunları Antalya'da buluştu

13.12.2021 12:46
Turizm Sektörü mezunları Antalya'da buluştu

Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Mezunları Derneği (ATİOYOMED) 25. Geleneksel yıllık toplantıları için Antalya'da bir otelde buluştu.

Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Mezunları Derneği (ATİOYOMED) 25. Geleneksel yıllık toplantıları için Antalya'da bir otelde buluştu.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki otellerde ve acentelerde çalışmakta olan çok sayıda mezun yönetici yanında çok farklı sektörlerde önemli görevlerde bulunan ATİOYOMED'liler bir araya geldi. Gala yemeği öncesi yapılan istişare toplantısında, turizm sektöründeki insan kaynağı sorununun büyük olduğunu ve önümüzdeki yıllar için şimdiden köklü çözümler üretilmesi gerektiğinin altı çizildi. ATİOYOMED Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özkan, köklü ve sürdürülebilir bir çözüm için tüm tarafların mutabakatı ile çıkacak bir meslek yasasına ve kapsamlı bir turizmde insan kaynağı politikasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Özkan, tüm mezun dernekleri ile bir araya gelerek bu konuda yapmış oldukları çalışmalar hakkında dernek üyelerini bilgilendirdi. Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Bahar'da özellikle mevsimlik iş yapan otellerdeki personel çalışma ve barınma koşullarının, çalışan bağlılığını çok etkilediğini vurguladı. Toplantı sonrası, geleneksel gala yemeğinde buluşan mezunlar hem eski arkadaşlıklarını yad etti hem de gönüllerince eğlendiler. Ayrıca burs geleneğini sürdürülerek 2022 için ADÜ Turizm fakültesinden 15 öğrenciye burs sağlanacağı bildirildi. - ANTALYA

Turizm Sektörü mezunları Antalya'da buluştu

Türkiye, Antalya, Turizm, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turizm Sektörü mezunları Antalya'da buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor
Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz 12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar 08:12 HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar

Son Dakika Haberleri
12:20 Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var
12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
12:11 Genç kız, evlilik teklifini kabul etmediği için öldürüldü
12:02 Müge Anlı, neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum
12:00 Savcı Sayan: Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
11:57 Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir
11:55 Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor?
11:50 Görünürde Kader Mahkumları Derneği, gerçekte kumarhane!
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek
ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş! ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş!         
12:47
Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var         
12:20
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı         
11:44
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!         
10:41
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı         
09:40
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi         
08:16
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke         
17:22
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 12:52:21. #1.11#
SON DAKİKA: Turizm Sektörü mezunları Antalya'da buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement