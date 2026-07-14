Türk Devletinin Terörle Savaşında Tarihsel Duyarlılık

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, günümüzde, zor bir coğrafyada atalarının mirası üzerinde egemenliğine devam eden Türk Devleti'nin, küresel güçler tarafından organize edilen pkk, pyd, ypg dhkp-c, daeş gibi terör örgütlerinin acımasız saldırılarına karşı mücadele ederken, 15 Temmuz ile birlikte aynı kaynaktan beslenen fakat daha sinsi bir terör yapısı Fetullahçı terör örgütü ile yüzleşmek zorunda kaldığını ifade etti.

Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de atalarıyla aynı geleceği paylaştığını ve Selçuklu Devletleri'nin, Osmanlı Devleti'nin de günümüz terör örgütlerine benzer yapılarla mücadele ettiklerini ifade ederek, " Türk tarihinde PKK ve pyd nin benzeri terör örgütleri olduğu gibi, fetö nün de benzerlerini bulmak mümkündür. Bugün fetö nün ülkemize yaptığını, asırlar önce Batiniler başka bir Türk devleti olan Selçuklulara yapmıştır. Türk-İslam kültür ve medeniyetini tesis ederek, dünyaya yeni bir bakış açısı kazandıran Selçuklu Türklerinin en büyük düşmanı tarihin ilk terör örgütü diyebileceğimiz Batiniler olmuştur. Batiniler, kendilerine özgü metotlarla, başta büyük Selçuklu Devleti olmak üzere Türkiye, Irak ve Suriye Selçuklu Devletleri'nde önemli mevkilerde ki bir çok devlet adamına yönelik, asılsız deliller ve yalancı şahitlerle suç isnatları veya genelde suikastler şeklinde komplolar düzenliyorlardı. Bu komplolar bazen bir vezir veya bir hanedan üyesine bazende bir sultana karşı yapılırken, onları kendi fikirleri doğrultusunda hizaya getirmek veya devirmek adına yapılmıştır" dedi.

"Bir bütün olarak devletimizin yanında olmalıyız"

Fetö'nün ilham kaynağı Batiniler'in, aynı fetö'nün amaçladığı gibi, düzenlediği komplolar sonucunda, zaman zaman otoriteyi ellerine almayı başararak devleti kendi çıkarları doğrultusunda dizayn ettiklerini vurgulayan Eğilmez, "Bugün de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet adamlarımız çok dikkatli olmalıdır. Çünkü tarihten günümüze Türk Devletlerine karşı faaliyette olan terör örgütlerinin düzenlediği komploların son ayağı hain suikastlar olmuştur. Milletçe, bir bütün olarak devletimizin yanında olduğumuz sürece terör ve organizatörleri başarısız olacaktır. Birlik ve adalet her zaman kazanmıştır. Ama şunu da asla unutmamalıyız; Türkiye her zaman bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Önemli olan bizim ne tür önlemler alacağımızdır" diye konuştu.

"FETÖ başkasının savaşını, başkasının amacını güdüyor"

Eğilmez daha sonra konuşmasına şöyle devam etti, "Şimdi birkaç soruya cevap bulmaya çalışalım. Terör örgütü ne istiyor? Bu örgütün amacı ne? Örgütün amacı; iplerini tutan devletlerin istekleri doğrultusunda Türkiye'yi zayıf düşürmek ve Türkiye'yi yine örgütün iplerini tutan devletlerin istediği noktalara getirmek. Türkiye'yi Suriye, olmazsa Irak'ın geldiği duruma düşürmek. Bugün üzerinde bulunduğumuz, dünyanın kalbinin attığı bu bölgedeki Türk hakimiyetini zayıflatmak, kesintiye uğratmak ve nihayetinde sona erdirmek adına, tarih boyunca çok defa etnik veya dini özellikler üzerinden çatışmalar çıkarılmaya çalışılmıştır. Özellikle batının empoze ettiği ayrımcılığın temel sebebi, bu bölgede değişik çıkarlara hizmet edecek yeni bir etnik unsur oluşturabilmektir. Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki bir taraftan FETÖ başkasının savaşını, başkasının amacını güdüyor"

"Onlar 7 düvelle savaşan insanların orjinal torunlarıdır"

Bunun en önemli sebebinin, Türkiye'nin bölgede bir güç olmasının istenmemesi olduğunu hatırlatan Eğilmez, "Enerji kaynaklarının tam ortasında bulunan stratejik konumuyla, potansiyel nüfusuyla Türkiye yakın geleceğin liderlerinden biri olma yolunda büyük avantajlara sahip. Buna ek olarak Türkiye'nin sahip olduğu tarihi perspektif, bölgede hesabı olan birçok ülkeyi rahatsız etmekte ve uzun yıllardır süren düşmanlığı körüklemektedir. Tarihin en önemi yararlarından birisi geleceğe ışık tutuyor olmasıdır. Yani tarihi olayları bilip iyi yorumlayabilirseniz, geleceğe dair en isabetli tahmini yaparsınız. Yani günümüz insanları biraz tarihi okuyup incelerse, bugün ki terör hareketlerinin nereye varacağını çok net şekilde görebilirler. Bu nedenle FETÖ'den umutlu olanlar, onlarla beraber hareket edenler veya sempatiyle bakanlar yaşananları çok iyi okusunlar. Ülkesinin onurunu korumak için canını ortaya koyan ister polis ister asker isterse normal vatandaş olsun, bu insanlar Anadoluyu fetheden, İslamiyeti Arap yarımadasından çıkaran ve koruyan, bağımsızlığı için 7 düvelle savaşan insanların ORJİNAL torunlarıdır" şeklinde konuştu. - ERZURUM