Türk Devletleri Kayak Merkezleri Uludağ'da Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Devletleri Kayak Merkezleri Uludağ'da Toplandı

Türk Devletleri Kayak Merkezleri Uludağ\'da Toplandı
17.02.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri kayak merkezleri temsilcileri, kış turizmini güçlendirmek için Uludağ'da buluştu.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yer alan kayak merkezlerinin temsilcileri, Uludağ'da bir otelde yapılan toplantıda bir araya gelerek, kış turizminin güçlendirilmesi adına etkinlikler gerçekleştirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yer alan kayak merkezlerinin temsilcileri, Uludağ'daki bir otelde yapılan toplantıda bir araya geldi. Kış turizmi alanında bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi, destinasyonlar arası tanıtım sinerjisi oluşturmayı ve spor turizmi alanında ortak projeler geliştirmeyi amaçlayan organizasyonda toplantılar, panel oturumları, teknik değerlendirmeler ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Türk dünyasında kış turizmi vizyonu" kapsamında düzenlenen panelde, Türk dünyasında kış turizminin gelişim potansiyeli, sürdürülebilir destinasyon yönetimi, uluslararası organizasyon kapasitesi ve ortak tanıtım stratejileri ele alındı. Uludağ'da 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak etkinliklerde Sporun Birleştirici Gücü Programı kapsamında düzenlenecek kayak yarışı ile Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen sporcular aynı pistte buluşacak. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, kültürel bağların güçlendirilmesine ve turizm alanında kalıcı iş birliklerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Türk Devletleri Kayak Merkezleri Birliği Genel Sekreteri Orhan Badalov yaptığı açıklamada, "Öncelikle Uludağ'da böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada toplanmamızın sebebi, Türk birlikleri olarak iş birliğini geliştirmek, destek olmak. Spor ve kültürel etkinliklerle birliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Yıl boyunca Türk Devletleri Birliği kapsamında Azerbaycan'da, Kazakistan'da ve Özbekistan'da birçok etkinlikler organize ediyoruz. Bununla birlikte Türk Devletleri Birliğimizin gelişerek büyümesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Uludağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Devletleri Kayak Merkezleri Uludağ'da Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
17:01
İzmit’te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
İzmit'te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 19:56:38. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Devletleri Kayak Merkezleri Uludağ'da Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.