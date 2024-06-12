Türk Eczacıları Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Toplantısını Sungurlu'da Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türk Eczacıları Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Toplantısını Sungurlu'da Gerçekleştirdi

Türk Eczacıları Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası, Sungurlu'da yapılan yönetim kurulu toplantısında mesleki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı. Oda Başkanı Erol Afacan, eczacıların yanında olduklarını ve geleceğin eczacılığını şekillendirecek projelerde birlikte çalışacaklarını belirtti.

12.06.2024 20:14
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Türk Eczacıları Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası, yönetim kurulu toplantısını Sungurlu'da gerçekleştirdi.

Oda Başkanı Ecz. Erol Afacan ve yönetim kurulu üyeleri, Sungurlu eczacıları yönetim kurulunun yerel çalışmaları ve Türk Eczacıları Birliği ile olan çalışmaları hakkında bilgi vererek, mesleki sorunların ve çözüm önerilerini dile getirdiler.

Çorum Eczacı Odasının, her zaman ve her daim eczacıların yanında olduğunu ve birlikte hareket edeceğini bildiren Türk Eczacıları Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, mesleğin geleceğine yön verecek, mesleğin saygınlığını ve geleceğin eczacılığını yakından takip eden, Türk Eczacılık camiasında büyük ses getiren "Eczacılığın Yol Haritası" gibi vizyoner proje çalışmalarına eczacılarımızla birlikte imza atacaklarını ve mesleklerini geleceğe birlikte hazırlayacağının mesajını verdi.

Konuşmasının sonunda misafirperverlikleri için başta ilçe temsilcisi Ecz. Serhat Battal Külük olmak üzere tüm eczacılara teşekkür eden Afacan, mesleki çalışmalarının ve toplantılarının devam edeceği bilgisini verdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Eczacıları Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Toplantısını Sungurlu'da Gerçekleştirdi - Son Dakika

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