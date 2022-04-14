Türk gönüllüler, Tanzanya'daki yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Türk gönüllüler, Tanzanya'daki yetimlerin yüzünü güldürdü

14.04.2022 00:59
Türk gönüllüler, Tanzanya'daki yetimlerin yüzünü güldürdü

Tanzanya'da Tanga bölgesinde bulunan Pongwe Yetimhanesi'nde bulunan çocukların yüzü Ramazan ayı nedeniyle ülkede bulunan yardım gönüllüleriyle güldü.

Tanzanya'da Tanga bölgesinde bulunan Pongwe Yetimhanesi'nde bulunan çocukların yüzü Ramazan ayı nedeniyle ülkede bulunan yardım gönüllüleriyle güldü.

Avrupa merkezli faaliyet gösteren Uluslararası Yetim Eli Derneği gönüllüleri ve gazeteci Güngör Yavuzaslan Tanga bölgesinde bulunan Pongwe Yetimhanesi'nde Albino hastası çocuklarla bir araya geldi. Yetim Eli Derneği yetimhaneye nakdi yardım yaparken aynı zamanda iftar programı da düzenledi. Yetimlere giyim yardımı da yapıldığını anlatan dernek gönüllüsü Nizamettin Aygan yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 550 ailemize gıda yardımında bulunduk. Bunlarla yetinmedik nakdi yardımlarla ve yetimhanede de bu mazlumlara kıyafet yardımı gerçekleştirdik" dedi. Aygan, 30 ülkede yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi. - DARÜSSELAM

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Güngör Yavuzaslan, Tanzanya, Ramazan, Albino, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk gönüllüler, Tanzanya'daki yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika


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