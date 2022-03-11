Türk halk müziği sanatçısı Emre Saltık vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Türk halk müziği sanatçısı Emre Saltık, vefatının 5'inci yıl dönümünde Büyükçekmece Güzelce Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

11 Mart 2017 tarihinde genç yaşta vefat eden Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık, oğulları Mert ve Baran Saltık ile yakınlarının hazır bulunduğu anma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de katıldı. Törende Saltık'ın kabri başında dualar okundu.

Türk halk müziği sanatçısı ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi iken vefat eden Emre Saltık'ın sazı ve sözüyle Türkiye için bir değer olduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, "Emre Saltık dostumuzu, büyük halk ozanı, halk sanatçısı değerli kardeşimi kaybetmenin 5'inci kez üzüntüsünü yaşıyoruz. Çünkü aramızdan ayrılalı 5 yıl oldu. Bugün hava şartlarına rağmen aile ile beraber, dostlarımızla beraber Büyükçekmece'nin güzel bir yerinde onun kabri başındayız. Selamlaştık, konuştuk, dertleştik, duamızı yaptık. İnanıyorum ki o öbür tarafta hak ettiği yerdedir. Sadece ders almak lazım. Yaşlı, genç, çocuk demeden herkes ömrünü doldurup bu dünyadan öbür dünyaya göç edecektir. Bu süreç içerisinde Emre Saltık gibi arkasından güzel sözler söyleterek bu dünyayı terk etmek çok önemli. Çok değerli bir dostumdu. Çok değerli bir kardeşimdi. Yurt içinde, yurt dışında gittiğimiz her mekanda özellikle yurt dışlındaki temsil kabiliyeti söylemleri verdiği mesajlarla, sazıyla sözüyle bu ülke için çok önemliydi. Mekanı cennet olsun. Aileye tekrar başsağlığı diliyorum" dedi.

"Bizim için büyük bir örnek"

Emre Saltık'ın oğlu Mert Saltık ise şunları söyledi:

"Babam Emre Saltık'ın Hakk'a yürüyüşünün 5. yılında yine burada toplandık. Sağ olsun Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün her zaman yanımızda oldu. Burada toplandık, duamızı ettik babamız için. Bizim için büyük bir örnek. Biz de babamızın yolunda kardeşimle beraber, annemle beraber, eşimle ailece babamın izinden yürümek için elimizden geleni yapıyoruz. Hava şartlarından dolayı birçok mesaj aldık. Bugün gelemeyenlere de, gelenlere de sayın başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL