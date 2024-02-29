Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de eğitim görevi icra etti - Son Dakika
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Yerel

Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de eğitim görevi icra etti

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, gerçekleştirilen eğitim görevine dair videolar da paylaşıldı.

29.02.2024 15:22  Güncelleme: 15:24
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Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı Türk Hava Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçaklarının Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, gerçekleştirilen eğitim görevine dair videolara da yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de eğitim görevi icra etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de eğitim görevi icra etti - Son Dakika
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