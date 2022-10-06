TÜRK-İŞ ve TİSK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelir vergisine ilişkin talepleri içeren mektup - Son Dakika
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TÜRK-İŞ ve TİSK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelir vergisine ilişkin talepleri içeren mektup

06.10.2022 23:00
TÜRK-İŞ ve TİSK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelir vergisine ilişkin talepleri içeren mektup

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelir vergisi tarifesinin düzenlenmesi ile ilgili taleplerini içeren bir mektup gönderdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelir vergisi tarifesinin düzenlenmesi ile ilgili taleplerini içeren bir mektup gönderdi.

TÜRK-İŞ ve TİSK'in Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Gelir vergisi tarifesinin ilk basamağının geçmiş yıllarda olduğu gibi yıllık asgari ücret brüt tutarının (fazla mesai, yol, yemek, yakacak yardımları gibi ek menfaatlerde dikkate alınarak) belirli bir miktar üzerinde tespit edilmesi, diğer vergi tarifesi oranlarının da ilk dilim baz alınarak çalışan lehine güncellenmesi TÜRK-İŞ ve TİSK olarak ortak talebimizdir. Bununla birlikte çalışan ücretlerinden asgari ücret kadar olan kısımdaki vergi muafiyeti uygulaması başta olmak üzere son dönemde atılan tarihi adımlar ve sosyal fayda odaklı yeni bir icraat olarak çalışanlara ödenen elektrik, doğal gaz ve ısınma yardımlarının SGK prim matrahından ve gelir vergisinden muafiyeti kararı için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kayıtlı ve örgütlü işletmeleri destekleyecek, bu işletmeleri ve çalışanlarını olumlu yönde ayrıştıracak uygulamaların hayata geçirilmesi de önemini her fırsatta vurguladığımız ortak konulardan bir tanesidir. Bu kapsamda 'Beyaz Bayrak' uygulaması ile somut desteklerin sağlanabileceğine ve uygulamaya alınan sosyal yardım kalemlerindeki SGK primi ve vergi muafiyeti uygulamasının daha da genişletilebileceğine inanıyoruz. İşçi ve işveren olarak ülkemiz, çalışanlarımız ve işletmelerimiz için hiçbir zaman elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ülkemize, çalışma hayatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza değer katacak her türlü uygulamanın hayata geçmesi için de çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜRK-İŞ ve TİSK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelir vergisine ilişkin talepleri içeren mektup - Son Dakika

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