Kara Kuvvetleri'nin 2235. Yılında Komandolardan Bayraktepe Canlandırması - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri'nin 2235. Yılında Komandolardan Bayraktepe Canlandırması

Kara Kuvvetleri\'nin 2235. Yılında Komandolardan Bayraktepe Canlandırması
28.06.2026 15:16  Güncelleme: 15:36
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Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'da tören düzenlendi.

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'da tören düzenlendi. Komandolar, 106 yıl önce Fransızların işgali altındaki Şanlıurfa'nın kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşleyen Bayraktepe'ye yapılan çıkarmayı yeniden canlandırdı.

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa' da bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören öncesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılan yerli ve milli hafif silahların sergisi gezildi. Programın açılışında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in mesajı okundu. 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak katılan herkese teşekkür etti. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü korusu tarafından mini bir konser verildikten sonra komandolar yürüyüş yaptı.

Komandolar çıkarma yaptı

Fransızlar Şanlıurfa'yı işgal ettikten sonra bölgeye hakim olan Bayraktepe'ye asker yerleştirdi. Yüzbaşı Ali Sahip Ursavaş, milis güçlerin de desteğiyle 16 Şubat 1920 yılında Bayraktepe'ye bir çıkarma gerçekleştirdi. Yaşanan çatışmada Türk tarafı 1 şehit verirken Fransızlar ise büyük zayiat yaşadı. Tepenin ele geçirilmesiyle birlikte Şanlıurfa'daki kurtuluş mücadelesinin fitili ateşlendi. Törende komandolar sembolik olarak yeniden tepeye çıkarma yaptı.

Komando marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından program sona erdi. Programa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ile birlikte Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Denek, askeri personel ve aileleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kara Kuvvetleri'nin 2235. Yılında Komandolardan Bayraktepe Canlandırması - Son Dakika

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