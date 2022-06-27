Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şubesi afet bölgesine yardıma gitti - Son Dakika
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Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şubesi afet bölgesine yardıma gitti

27.06.2022 17:13
Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şubesi afet bölgesine yardıma gitti

Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şubesi Gökçebey afet bölgesine yardıma gitti.

Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şubesi Gökçebey afet bölgesine yardıma gitti.

Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay gönüllüleri Fikret Kızmaz, Ergün Ergin ve genç Kızılay Gönüllüleri, Gökçebey'de gerçekleşen sel felaketi nedeniyle, afet bölgesine yola çıktı. Teknik personel yardımının yanı sıra heyet, gıda kolisi, hijyen malzemesi, giyim, ve battaniye gibi ihtiyaç oluşabilecek malzemeler ile Gökçebey'de yardımda bulunacaklar.

Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Gökçebey'de yaşanan sel felaketinden zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, ellerinden gelen yardımı yapacaklarını ifade etti. Yağız, sel Felaketinin yaralarının bir an önce kapanmasını temenni ederken, her zaman ihtiyaç halinde yardıma hazır olduklarını söyledi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Gökçebey, Kızılay, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şubesi afet bölgesine yardıma gitti - Son Dakika

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