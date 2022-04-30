Türk Kızılay Manisa Şubesi 6 bin kişiye sıcak yemek dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından 6 mahallede 6 bin vatandaşa sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Mobil ikram araçlarıyla her gün farklı noktalarda çorba, kavurma, pilav ve ekmek dağıtan ekiplere, Kızılay Gönüllüleri de destek oldu.

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde bulunan 6 mahallede 6 bin vatandaşa dağıtılan yemekler vatandaşlardan takdir topladı.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, "Rahmeti hissettiğimiz berekete şahit oldugumuz bu günlerde irademizi güçlendiren oruç, cömertliği, ikramı ve paylaşmayı öğreten iftar, ibadetin neşe ve coşkusunu yayan teravih, hayır ve bereketi gösteren sahur, bu yüksek değerlerin manevi dünyamızı sardığı Kadir Gecesi, okunan hatimler, sosyal yaralarımızı saran zekat ve birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bayram ile ramazan ayı, sosyal hayatta dayanışma ve kaynaşmamıza vesile olur" dedi.

Türk Kızılay'ın "Hilal olsun Türkiye" sloganı ile faaliyetlerini yürüttüğü dayanışma yılında Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak 6 mahallede yaklaşık 6 bin vatandaşa iftar saatinde sıcak yemeklerle ulaştıklarını belirten Efendioğlu, "Fert ve toplum olarak merhamete, sevgi ve saygıya ve birbirimizi anlamaya muhtaç olduğumuz günümüzde, ramazan ayının insanların yalnız kendi dünyalarında, kendi hanelerinde, kendi sofralarında yaşadıkları bir sevinç olarak kalmaması, güzelliklerin yoksullarla, yetimlerle, kimsesizlerle ve yüreği yaralı insanlarla paylaşılan bir ay olması dileğiyle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, bayramın, ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu. - MANİSA