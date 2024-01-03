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Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları, Tarihi Eserleri Gezmek İçin Kültür Gezisi Düzenledi - Son Dakika
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Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları, Tarihi Eserleri Gezmek İçin Kültür Gezisi Düzenledi

Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları, Milli Mefküre öğrencileriyle birlikte Eskişehir civarındaki tarihi eserleri gezmek ve Anadolu'da yaşanmış hikayeleri öğrencilere göstermek amacıyla bir gezi düzenledi. Sucaaddin Veli Külliyesi, Battalgazi Külliyesi, Frig Vadisi, Han ve Sakarbaşı ziyaret edildi.

Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları, Tarihi Eserleri Gezmek İçin Kültür Gezisi Düzenledi
03.01.2024 - 16:21,
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Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları, Sucaaddin Veli Külliyesi, Battalgazi Külliyesi, Frig Vadisi, Han ve Sakarbaşı'na bir kültür gezisi düzenledi.

Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları, Milli Mefküre öğrencileriyle birlikte üniversiteler derslerine ara vermeden önce Eskişehir civarının tarihe şahitlik etmiş kadim eserlerini tanıtmak ve öğrencilere Anadolu'da yaşanmış hikayeler göstermek için bir gezi düzenledi. Söz konusu gezi çerçevesinde Sucaaddin Veli Külliyesi, Battalgazi Külliyesi, Frig Vadisi, Han ve Sakarbaşı ziyaret edildi. Gezi esnasında öğrencilere Gençlik Merkezi tarafından kumanya ve Sakarbaşı'nda yemek ikramı yapıldı. Tarihi eserlere sahip çıkma, bu eserlerin varlığından haberdar olma ve daha nicelerini merak ettirmeyi amaçlayan gezilerin Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezleri ile devam ettirileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları, Tarihi Eserleri Gezmek İçin Kültür Gezisi Düzenledi - Son Dakika
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