Türk Polis Teşkilatı\'nın 180. kuruluş yıl dönümü Niğde\'de kutlandı

Niğde'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda açılan emniyet teşkilatında bugüne kadar kullanılan eşyaların sergisi ziyaret edildi.
Niğde Şehitliği'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. (ST) - NİĞDE
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