Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanlığına Gökhan Şahin seçildi - Son Dakika

Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanlığı görevine Gökhan Şahin seçildi.

Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu sendikanın hizmet binasında yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde 125 delegenin 55'i seçimlere katıldı. 49 delegenin oyunu alan Gökhan Şahin Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı seçildi. Başkan seçilen Gökhan Şahin, genel kurula teşekkür ederek delegelere ve üyelere birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Gökhan Şahin başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

"İrfan Halit Çelik teşkilat başkan yardımcısı, Yavuz Köroğlu mali işler başkan yardımcısı, Yeliz Karabulut toplu sözleşme ve mevzuat başkan yardımcısı, Filiz Eroğlu eğitim ve basın işleri başkan yardımcısı, Erdal Ünal, idari başkan yardımcısı, Adem Yaman sosyal işler başkan yardımcısı" - SAMSUN