Türk Telekom Emekli Çalışanlarına Yemek İkramı

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Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü, emekli çalışanlarını yemekte ağırladı.

Türk Telekom Bölge Müdürlüğünde çalışarak emekli olan 120 kişi için müdürlük tarafından yemek programı düzenlendi. İlk defa düzenlenen yemek, programa katılan emeklileri memnun etti. Yemeğe Türk Telekom Samsun Bölge Müdürü Hüseyin Genç de katıldı.

Programda bir konuşma yapan kurumdan emekli Hasan Yeşildağ, " Türkiye'de ilk defa bir bölge müdürlüğü nezdinde çalışmış emeklilere jest olsun diye yemek programı düzenlendi. Bu yemeğin anlamı bizim için çok. Bu yemek manevi açıdan herkesi çok tatmin etti" dedi. - SAMSUN