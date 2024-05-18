Türk Yatırım Fonu, Türk Devletlerinin Ekonomik Büyüklüğünü Artırmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Türk Yatırım Fonu, Türk Devletlerinin Ekonomik Büyüklüğünü Artırmayı Hedefliyor

Türk Yatırım Fonu, Türk Devletlerinin Ekonomik Büyüklüğünü Artırmayı Hedefliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kuruluşu toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Devletlerinin 2024 yılına kadar ekonomik büyüklüğünü 1,9 trilyon dolara ve nüfusunu 178 milyona çıkararak dünya ekonomisi içinde önemli bir yer edinmesinin beklendiğini belirtti. Türk Yatırım Fonu'nun kuruluş amacının Türk Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Şimşek, fonun kamu ve özel sektör yatırımlarını destekleyeceğini ve birçok alanda projelere teknik destek vereceğini ifade etti. Ayrıca, Macaristan'ın Türk Yatırım Fonuna üye olma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

18.05.2024 11:44
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Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kuruluşu toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türk Devletlerinin, 2024 yılı sonu itibarıyla 1,9 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe ve 178 milyon nüfusa ulaşarak dünya ekonomisi içinde önemli bir yer edinmesi beklenmektedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu toplantısına katılım gösterdi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıya Şimşek'in yanı sıra Türk devletlerinden de birçok siyasi katıldı. Açılışta konuşan Şimşek, "Bugün Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki iş birliğimizi Türk Yatırım Fonu'nu operasyonel hale getirerek güçlendiriyoruz. Bu vesileyle, başta Türk Yatırım Fonu kurulması kararını alan Devlet Başkanlarımız olmak üzere, Türk Yatırım Fonu Başkanı Sayın Baghdad Amreyev'e ve Fon'un Kuruluş Anlaşması müzakerelerinde 2 yıla yakın yoğun çaba sarf eden üyelerimizin ilgili Bakanlık temsilcilerine ve Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Türk Yatırım Fonu'nu 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruyoruz"

Bugün Fon'un operasyonel hale getirilmesine ilişkin ilk kararların alınacağı tarihi bir toplantı gerçekleştirildiğinin altını çizen Bakan Şimşek, "Türk Devletlerinin, 2024 yılı sonu itibarıyla 1,9 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe ve 178 milyon nüfusa ulaşarak dünya ekonomisi içinde önemli bir yer edinmesi beklenmektedir. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi çerçevesinde, Türk Yatırım Fonu'nu kurmaktaki en büyük amacımız, Türk Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini sağlamaktır. Türk Yatırım Fonu'nu 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruyoruz. Türk Yatırım Fonu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızın ivmelenmesini sağlayacaktır. Ayrıca, Fon birçok alanda projelere teknik destek verecektir. Fon, KOBİ'lerin büyümesinde ve altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm gibi birçok alandaki yatırımların artmasında kritik role sahip olacak ve devam eden ekonomik kalkınmaya katkı sunacaktır. Türk Yatırım Fonunu İstanbul'da kurmaya karar vermiştik. Bu konuda üye devletlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İstanbul'un jeopolitik konumu, güçlü girişimcilik ekosistemi ve nitelikli beşeri sermayesi Fon'a katkılar sunacaktır" ifadelerini kullandı.

" Macaristan'ın Türk Yatırım Fonuna üye olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz"

Fon'un yüksek standartlı bir uluslararası finans kuruluşu olmasını amaçladıklarını dile getiren Bakan Şimşek, "Fon; organizasyon yapısı, karar alma mekanizmaları, insan kaynakları, risk yönetimi, izleme ve denetleme fonksiyonlarıyla her açıdan uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak faaliyet gösterecektir. Bugün ayrıca, Fon'a ilişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasını Fon Başkanı ile birlikte Bakan Yardımcımız imzalayacak. Fon'un iş modelinde uzun dönemli finansal sürdürülebilirlik temel ilke olmalıdır. Ayrıca, Fon bünyesinde yüksek nitelikli, profesyonel kadroların oluşturulması önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Fon Başkanına ve Genel Müdürüne önemli görevler düşmektedir. Fon'un etkin işleyişini sağlayacak yönetmelikler ve iş planlarının hazırlanma sürecinin olabildiğince hızlı şekilde tamamlanması da en büyük temennimizdir. Macaristan'ın Türk Yatırım Fonuna üye olma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Fon faaliyetlerine başladığında Macaristan'ın üyelik sürecinin tamamlanması önem verdiğimiz gündem maddelerinden biri olacaktır. Türk Yatırım Fonu'nun, çalışma ilkeleri ve etkin işleyiş mekanizmasıyla başarılı işbirliklerine örnek olacağına inancımız tamdır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Yatırım Fonu, Türk Devletlerinin Ekonomik Büyüklüğünü Artırmayı Hedefliyor - Son Dakika

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