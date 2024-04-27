Türk Yıldızları İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Türk Yıldızları İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Büyük İlgi Gördü

Türk Yıldızları İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi\'nde Büyük İlgi Gördü

Türk Yıldızları'nın İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlenen imza ve söyleşi günü vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İmza alabilmek için oluşan kuyruğun büyüklüğü havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi.

27.04.2024 17:38
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Türk Yıldızları'nın İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlenen imza ve söyleşi günü vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İmza alabilmek için oluşan kuyruğun büyüklüğü havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi.

Türk Ordusunun kahraman pilotlarından oluşan Türk Yıldızları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesinde düzenlenen etkinlik ile vatandaşlarla buluştu. Etkinliğe İstanbul Hava Kuvvetleri Müze Komutanı Albay Seyran Gamsız, Türk yıldızlarından Binbaşı Sami Yalçın, Binbaşı Hasan Kocabas, Binbaşı Kürşat Kömür, Binbaşı Mehmet Balta, Binbaşı Gökhan Esen, Binbaşı Alim Kocaman, Yüzbaşı Mehmet Kılıç, Üsteğmen Fatih Sağlam ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, MSÜ Hava Harp Okulu Askeri Bandosu gösterisi ile devam etti. Askeri marşların çalınması ile birlikte vatandaşlar aynı zamanda müzede bulunan uçak ve helikopterleri gezdi. Ardından Türk Yıldızları söyleşisi ile ekibin nasıl kurulduğu ve hangi amaçlarla nerelerde gösteri yaptıkları anlatıldı. Ayrıca pilot adaylarının nasıl bir süreçten geçeceği, nelere dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Söyleşi sonunda ise katılımcılar merak ettiklerini Türk Yıldızları'na sordu. En sonunda ise Türk Yıldızları'nın posterleri imza etkinliği gerçekleştirildi. İmza alabilmek için oluşan metrelerce kuyruğun büyüklüğü havadan çekilen görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

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