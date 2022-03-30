Türk Yıldızları, Muş'ta gösteri uçuşu yapacak - Son Dakika
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Türk Yıldızları, Muş'ta gösteri uçuşu yapacak

30.03.2022 17:49

Türk Yıldızları, Muş'ta gösteri uçuşu yapacak Muş Valisi Gündüzöz, vatandaşları Türk Yıldızları'nın gösterisi için Sultan Alparslan Parkı'na davet ettiMUŞ Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün girişimleriyle 3 Nisan 2022 Pazar günü kente gelecek olan Türk Yıldızları, gökyüzünde selamlama ve gösteri...

Türk Yıldızları, Muş'ta gösteri uçuşu yapacak

Muş Valisi Gündüzöz, vatandaşları Türk Yıldızları'nın gösterisi için Sultan Alparslan Parkı'na davet etti

MUŞ Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün girişimleriyle 3 Nisan 2022 Pazar günü kente gelecek olan Türk Yıldızları, gökyüzünde selamlama ve gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Türkiye'nin gökyüzündeki Milli Takımı Türk Yıldızları, Anadolu'nun kapısı olan tarihi kadim şehir Muş semalarını süslemeye geliyor. 3 Nisan Pazar günü saat 15.15'de Sultan Alparslan Parkı üzerinde uçuş yapacak olan pilotlar, tarihi köprü çevresindeki vatandaşları selamlayacak.

Vali İlker Gündüzöz, Türk Yıldızları'nın kentteki selamlama ve gösteri uçuşunu izlemeleri için tüm vatandaşları Sultan Alparslan Parkı'na davet etti.

Türk Yıldızları, Muş'ta gösteri uçuşu yapacak
Türk Yıldızları, Muş'ta gösteri uçuşu yapacak
Türk Yıldızları, Muş'ta gösteri uçuşu yapacak

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Türk Yıldızları, Pazar, Nisan, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Yıldızları, Muş'ta gösteri uçuşu yapacak - Son Dakika


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