Türkçe öğretmeni Halil Kuru'nun yeni çocuk kitabı: 90'larda bir çocuk: Hayati

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Afyonkarahisar'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Halil Kuru'nun "90'larda bir çocuk: Hayati" isimli yeni çocuk kitabı çıktı.

"Adım adım Frigya", "Sevimli ayı Balkız", ve "Şiirli sandık" kitaplarını yazan Türkçe öğretmeni Halil Kuru, son olarak "90'larda bir çocuk: Hayati" çocuk kitabını çıkardı.

Yazmış olduğu son kitabı ile çocukların okuma alışkanlığı kazanmasını hedeflediğini belirten Kuru, "90'lar dilimizden pek eksik etmediğimiz, çocukların çocukluğunu yaşadığı, samimi, içten ve özlenen yıllardır. Günümüz çocukları, ailesiyle birlikte bu kitabı mutlaka okumalı. Kitabın görsellerini incelemeli. Her ayrıntı, uzunca bir anıyı akıllara getirecek. Anneler, babalar çocukluk yıllarına gidecek. Değerlerimizi hatırlayacak. Bizim zamanımızda şöyleydi cümleleri kurulacak. Bu kitap, günümüz çocuklarının hayallerine dokunacak" diye konuştu. - ANKARA