Türkçe öğretmeni Halil Kuru'nun yeni çocuk kitabı: 90'larda bir çocuk: Hayati - Son Dakika
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Türkçe öğretmeni Halil Kuru'nun yeni çocuk kitabı: 90'larda bir çocuk: Hayati

Afyonkarahisar'da görev yapan Türkçe öğretmeni Halil Kuru, son kitabı olan '90'larda bir çocuk: Hayati'yi çıkardı. Kitap, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasını hedefliyor ve 90'ların samimi ve özlenen atmosferini yansıtıyor. Kuru, kitabın görsellerinin her ayrıntısının uzunca bir anıyı akıllara getireceğini ve günümüz çocuklarının hayallerine dokunacağını belirtti.

12.06.2024 10:19
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Afyonkarahisar'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Halil Kuru'nun "90'larda bir çocuk: Hayati" isimli yeni çocuk kitabı çıktı.

"Adım adım Frigya", "Sevimli ayı Balkız", ve "Şiirli sandık" kitaplarını yazan Türkçe öğretmeni Halil Kuru, son olarak "90'larda bir çocuk: Hayati" çocuk kitabını çıkardı.

Yazmış olduğu son kitabı ile çocukların okuma alışkanlığı kazanmasını hedeflediğini belirten Kuru, "90'lar dilimizden pek eksik etmediğimiz, çocukların çocukluğunu yaşadığı, samimi, içten ve özlenen yıllardır. Günümüz çocukları, ailesiyle birlikte bu kitabı mutlaka okumalı. Kitabın görsellerini incelemeli. Her ayrıntı, uzunca bir anıyı akıllara getirecek. Anneler, babalar çocukluk yıllarına gidecek. Değerlerimizi hatırlayacak. Bizim zamanımızda şöyleydi cümleleri kurulacak. Bu kitap, günümüz çocuklarının hayallerine dokunacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çocuk, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkçe öğretmeni Halil Kuru'nun yeni çocuk kitabı: 90'larda bir çocuk: Hayati - Son Dakika

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