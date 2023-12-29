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Muğla'da bir öğretmen öğrencilere kitap yazma alışkanlığını arttırmak için kendi hikayesini anlattı - Son Dakika
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Muğla'da bir öğretmen öğrencilere kitap yazma alışkanlığını arttırmak için kendi hikayesini anlattı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kötekli Salih Zeki Gür Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni, öğrencilere kitap yazma alışkanlığını arttırmak amacıyla kendi hayat hikayesinden oluşan 'Kırık Testere' adlı kitap yazdı. Öğretmen, öğrencilerine yazma konusunda cesaret vermek ve hatıralarını kalıcı hale getirmek istediğini belirtti.

Muğla\'da bir öğretmen öğrencilere kitap yazma alışkanlığını arttırmak için kendi hikayesini anlattı
29.12.2023 - 13:45,  Güncelleme: 14:17
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Salih Zeki Gür Ortaokulu'nda görevli Türkçe Öğretmeni öğrencilere kitap yazma alışkanlığını arttırmak amacıyla "Kırık Testere" adlı kitap yazdı.

Kitap kendi hayat hikayesinden oluşuyor. Kötekli Salih Zeki Gür Ortaokulunda okuyan öğrenciler öğretmenin hikayesini dinlemeyi çok sevdiklerini ve her zaman öğretmenlerinin hikayesini dinlemek yerine hem hatıra olabilecek hem de öğrencilere kitap yazma alışkanlığını arttırmak amacıyla Menteşe ilçesi Kötekli Salih Zeki Gür Ortaokulu Türkçe öğretmeni Fatma Özsoy "Kırık Testere" isimli kitap yazdı. Kitabında kendi başından geçen hikayelerini anlatan Özsoy, öğrencilerine yazma alışkanlığı kazandırmak istiyor.

23 yıldır öğretmenlik yapan Türkçe öğretmeni Fatma Özsoy yaptığı açıklamada, "Benim çalışmalarım içerisinde bütün yazdıklarımı bir kitap halinde toplamamın sebebi öğrencilerim üzerinden gelen istekler üzerine oluştu. Derslerimde hikaye anlatımlarıma hatıralarıma yer verildi. Öğrencilerimde bunları bir kitap adı altında toplayıp onlarda kalıcı bir hatıra olarak kalmasını çok istediler bende onların istekleri doğrultusunda hikayelerimi ve hatıralarımı birleştirdim, bu doğrultuda kitap yazmaya karar verdim. Okuma konusunda rehber olmaya çalışıyoruz fakat yazma konusunda da onlara güç vermek istedim, onların da yazabileceklerini başlarından geçen hatıraları yada düşündükleri hikayeleri yazabilecekleri konusunda cesaret vermek istedim. Kırık Testere'nin benim için çok anlamlı bir nedeni var, çünkü bu hikaye kitabındaki baştan geçen çok güzel bir hatırayı kaleme aldım. Öğrencilerimden tarafından çok beğenildiği için kitabın ismini "Kırık Testere" olarak belirledim " dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Salih Zeki, Muğla, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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