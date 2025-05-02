Türkeli Belediyesi'ne İtfaiye Aracı ve İlaçlama Makinesi Teslim Edildi - Son Dakika
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Türkeli Belediyesi'ne İtfaiye Aracı ve İlaçlama Makinesi Teslim Edildi

Türkeli Belediyesi\'ne İtfaiye Aracı ve İlaçlama Makinesi Teslim Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen ilaçlama makinesi ve gurbetçiler tarafından hediye edilen uzun merdivenli itfaiye aracı için Türkeli Belediyesi araç teslim töreni düzenledi. Törende Belediye Başkanı Veysel Şahin, katılımcılara teşekkür etti.

02.05.2025 17:31  Güncelleme: 17:33
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen ilaçlama makinesi ve aracı ile gurbetçiler tarafından hediye edilen uzun merdivenli itfaiye aracı için Türkeli Belediyesi tarafından araç teslim töreni düzenlendi.

Türkeli Merkez Camii önünde gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Recep Samet Çetin, MHP İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan, ilçe daire amirleri, belediye meclis üyeleri, belediye personeli, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Veysel Şahin, uzun süren girişimlerin ardından iki aracı belediyeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç tarafından dua yapıldı ve kurban kesimiyle tören sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkeli Belediyesi'ne İtfaiye Aracı ve İlaçlama Makinesi Teslim Edildi - Son Dakika

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