Türkeli'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Türkeli'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Türkeli\'de Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkeli ilçesinde coşkuyla kutlandı.

19.05.2024 15:22
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkeli ilçesinde coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda, wushu gösterisi ve düzenlenen çeşitli yarışmalar Türkelililerden alkış aldı.

Türkeli ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar, yine aynı alanda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Deniz Çolak yaptı. İlçe Müdürü Deniz Çolak, yaptığı konuşmada, "Tarih boyunca özgürlüğü şiar edinmiş bir milletin evlatları olarak, bu vatan ve bu bayrak için canını hiçe sayıp, cepheye koşan ve şu kara toprağa giren şehitlerimiz için ne yapsak ne söylesek kifayetsiz kalır"dedi.

Konuşmanın ardından "Atatürk'ün Gençliğe Hitabı" ve "Gençliğin Ata'ya Cevabı" okundu. Akabinde kutlamalar, çeşitli yarışmalarla devam etti. Öğrenciler arasında koordinasyon parkuru, bilek güreşi ve halat çekme yarışmaları yapıldı. Ömer Yılmaz'ın yönetiminde düzenlenen wushu gösterisi alkışlarla ve beğeniyle izlendi. Etkinlikler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilerin ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkeli'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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