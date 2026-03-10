Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı

Türkeli\'de Muhtarlar Toplantısı
10.03.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkeli'de yapılan toplantıda köy ihtiyaçları ve yerel hizmetler ele alındı, E-İmar programı tanıtıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda köylerin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve yerel yönetim hizmetleri ele alındı.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yenilikçi yönetim uygulamaları kapsamında hayata geçirilen E-İmar ve E-Ruhsat programları hakkında muhtarlara detaylı sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan yetkililer, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, köylerin ihtiyaçlarının hızlı ve etkin şekilde karşılanması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen toplantının, muhtarların taleplerinin doğrudan iletilmesi ve çözüm odaklı çalışmaların planlanması açısından verimli geçtiği ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
Edis ve Adem Kılıçcı’nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

17:05
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
16:33
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 17:38:32. #7.13#
SON DAKİKA: Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.