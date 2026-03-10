Türkeli\'de Muhtarlar Toplantısı

Sinop'un Türkeli ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda köylerin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve yerel yönetim hizmetleri ele alındı.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yenilikçi yönetim uygulamaları kapsamında hayata geçirilen E-İmar ve E-Ruhsat programları hakkında muhtarlara detaylı sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan yetkililer, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, köylerin ihtiyaçlarının hızlı ve etkin şekilde karşılanması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen toplantının, muhtarların taleplerinin doğrudan iletilmesi ve çözüm odaklı çalışmaların planlanması açısından verimli geçtiği ifade edildi. - SİNOP