Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile yarı finalde karşılaştı

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Fransa'da devam eden 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya arasında oynanan yarı final maçı, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'ndaki dev ekranda canlı olarak yayınlandı. Meydanda toplanan voleybolseverler, ay-yıldızlı ekibe destek vermek için buluştu.

2024 Paris Olimpiyatları kadın voleybol yarı finalinde Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. Zeytinburnu Belediyesi'nin organizasyonuyla 15 Temmuz Meydanı'nda dev ekrandan canlı yayınlanan maçı izleyen vatandaşlar, heyecan dolu dakikalar yaşadı. Karşılaşmayı izlemeye gelenler milli takıma büyük coşkuyla destek verirken, millilerin her sayısında meydanda alkış sesleri yankılandı. Aileler, gençler ve çocukların yer aldığı kalabalık, maçın her anını heyecanla takip etti. - İSTANBUL