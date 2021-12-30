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Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çalıştayı yapıldı

30.12.2021 07:33
Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çalıştayı yapıldı

81 il için hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planları'nın (İRAP) ardından, "afetlere dirençli toplum ve güvenli yaşam alanları" hedefi doğrultusunda hazırlanan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı (TARAP) hayata geçiyor.

81 il için hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planları'nın (İRAP) ardından, "afetlere dirençli toplum ve güvenli yaşam alanları" hedefi doğrultusunda hazırlanan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı (TARAP) hayata geçiyor. Bu kapsamda düzenlenen TARAP Çalıştayı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. 2 gün süren etkinliğe ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü, üniversite ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı.

Açılışta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'in birer konuşma gerçekleştirdiği Çalıştaya, ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Çalıştaya eş zamanlı olarak Bayburt'ta AFAD İl Müdürü Adil Arslan başkanlığında Bayburt Üniversitesi öğretim görevlilerinden oluşan İRAP destek kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri çevrim içi olarak katılım sağladı.

Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) Nedir?

Türkiye Afet Risk Azaltma Planında, ülkemizin afetselliğine göre önceliklendirilen afet türleri için afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekün bir şekilde alınarak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması için neyin, ne zaman, kim tarafından, nasıl yapılacağının açıklaması yer alacaktır. TARAP'ın uygulamaya geçirilmesi ile afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılacak kaynak azalacaktır. Böylelikle, daha dirençli bir toplum ve daha güvenli yerleşim alanları oluşturulacak, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanmış olacak, afetten kaynaklı kayıplar minimize edilecektir.

Temel hedef, toplumun, yerleşimlerin, alt-üst yapı yatırımlarının ve tüm varlıkların meydana gelebilecek doğal ve teknolojik afetlere maruz kalmasını ortadan kaldırmak ve/veya azaltmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi ve böylece dirençli toplum ve güvenli yaşam alanlarına ulaşılmasıdır. - BAYBURT

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çalıştayı yapıldı
Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çalıştayı yapıldı

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Yunus Sezer, Türkiye, Bayburt, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çalıştayı yapıldı - Son Dakika


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