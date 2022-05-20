Türkiye'de sadece Sivas'ta bulunan bu cihaz ile köpeğinin işitme kaybı olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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Türkiye'de sadece Sivas'ta bulunan bu cihaz ile köpeğinin işitme kaybı olduğu anlaşıldı

20.05.2022 19:00

Türkiye'de sadece Sivas'ta bulunan bu cihaz ile köpeğinin işitme kaybı olduğu anlaşıldı Köpeğinin geçirdiği hastalıklar sonucunda kulaklarının işitme kaybı yaşadığını, Sivas'ta yapılan araştırmalar sonucunda öğrendi.

Türkiye'de sadece Sivas'ta bulunan bu cihaz ile köpeğinin işitme kaybı olduğu anlaşıldı

SİVAS - Köpeğinin geçirdiği hastalıklar sonucunda kulaklarının işitme kaybı yaşadığını, Sivas'ta yapılan araştırmalar sonucunda öğrendi.

Mersin ilinde ikamet eden Halil Gezen isimli vatandaşın 5 aylık Cane Corso cinsi köpeğinin geçirdiği hastalıklar sonrası seslerine tepki vermediğini fark etti. Bunun üzerine yaptığı araştırmalar sonrasında Cumhuriyet üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne başvuru yaptı. Türkiye'de sadece Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Fizyolojisi Ana Bilim Dalı'nda geliştirilmiş olan "Otoakustik Emisyon Cihazı" ve Klinik ABR Cihazı" ile yapılan tetkikler sonrası köpekte işitme kaybı olduğu anlaşıldı.

Ares isimli köpekte yapılan tetkikler sonucunda köpeğin geçirdiği hastalıklar sonrası her iki kulağında da işitme kaybı olduğu belirlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Fizyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçkaya,"Türkiye'de ilk olarak köpeklerde "Otoakustik Emisyon Cihazı" ve "Klinik ABR Cihazı" ile işitme testleri yapılmaya başlanmış ve halende yapılmaktadır. Diğer evcil hayvanlarda da test deneme işlemleri devam etmektedir. Cane Corso cinsi köpeğin geçirdiği rahatsızlıklar sonrası her iki kulağında da işitme kaybı mevcut" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sadece Sivas'ta bulunan bu cihaz ile köpeğinin işitme kaybı olduğu anlaşıldı
Türkiye'de sadece Sivas'ta bulunan bu cihaz ile köpeğinin işitme kaybı olduğu anlaşıldı
Türkiye'de sadece Sivas'ta bulunan bu cihaz ile köpeğinin işitme kaybı olduğu anlaşıldı
Türkiye'de sadece Sivas'ta bulunan bu cihaz ile köpeğinin işitme kaybı olduğu anlaşıldı

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Veteriner, Türkiye, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de sadece Sivas'ta bulunan bu cihaz ile köpeğinin işitme kaybı olduğu anlaşıldı - Son Dakika


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