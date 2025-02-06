Türkiye, Depremin İkinci Yıl Dönümünde Nizip'te Anma Töreni Düzenledi - Son Dakika
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Türkiye, Depremin İkinci Yıl Dönümünde Nizip'te Anma Töreni Düzenledi

Türkiye, Depremin İkinci Yıl Dönümünde Nizip\'te Anma Töreni Düzenledi

6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerin ikinci yıl dönümünde Nizip ilçesinde düzenlenen anma töreninde, hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, acılı ailelere başsağlığı dileyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

06.02.2025 12:48  Güncelleme: 12:50
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6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi derinden sarsan yıkıcı depremlerin ikinci yıl dönümünde, Nizip ilçesinde duygusal bir anma töreni düzenlendi.

Depremin ilçede en çok etkilediği yerlerden biri olan ve 51 vatandaşın hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı önünde düzenlenen program, saat 04.17'de, dualarla başladı.

Programda, acılı ailelere başsağlığı dileklerini ileterek onların acısını paylaşan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Doğan, "Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen acımız hala taze. Bu acıyı unutmamız mümkün değil. Ancak, birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Nizip İlçe Başkanı Murat Alagöz ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye, Depremin İkinci Yıl Dönümünde Nizip'te Anma Töreni Düzenledi - Son Dakika

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