Türkiye Diyanet Vakfı, Bursa'da yetim çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı, Bursa'da yetim çocuklarla iftarda buluştu

Türkiye Diyanet Vakfı, Bursa\'da yetim çocuklarla iftarda buluştu

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Bursa'da yetim çocuklar ve aileleri ile iftarda bir araya geldi. Turan, Türkiye ve dünya genelinde 5 bin 818 yetimi himaye altına aldıklarını belirterek, 'Unutursan Yetim Kalır' projesi kapsamında her Ramazan'ın 15. gününü yetimlere tahsis ettiklerini söyledi.

25.03.2024 22:38  Güncelleme: 22:42
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Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Bursa'da yetim çocuklar ve aileleri ile iftarda bir araya geldi. Turan, "Dünya genelinde ve Türkiye içerisinde 5 bin 818 yetime ev sahipliği yapmaya çalışan, himaye etmeye çalışan bir vakıfız" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Bursa İl Müftülüğü Sinan Durmaz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programında yetim çocuklarla buluştu. 'Unutursan Yetim Kalır' projesi çerçevesinde Dünya Yetimler Günü'nde gerçekleştirilen programda konuşan Turan, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Türkiye ve dünya genelinde 5 bin 818 yetimi himaye altına aldıklarını ifade ederek, "Yetimler bizim muhterem acizlerimiz. Onların emaneti hem devlete, hem millete hem de bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına emanet" şeklinde konuştu.

"5 bin 818 yetimi himaye etmeye çalışan bir vakıfız"

Çok sayıda yetim çocuğun yanında olduklarını söyleyen Turan, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak 'Unutursan Yetim Kalır' projemiz var. Bu çerçevede her Ramazan'ın 15'inci gününü yetimlere tahsis ediyoruz. Bugün de Dünya Yetimler Günü. Biz dünya genelinde ve Türkiye içerisinde 5 bin 818 yetime ev sahipliği yapmaya çalışan, himaye etmeye çalışan bir vakıfız. Yetimler bizim muhterem acizlerimiz. Onların emaneti hem devlete, hem millete hem de bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına emanet. Biz de bu emanetin bilinci içerisinde bu günü onlara tahsis ettik. Dolayısıyla ben de bugün yetim yavrularımızla, aileleri ile beraber olmak için Bursa'ya geldik. Onlarla birlikte iftarımızı açtık, hasbıhal yaptık. Cenab-ı Hakk bu milletin bağışçılarından, yardımseverlerinden razı olsun. Onlar bağışlarını yapıyorlar, biz de onlara kefillik yapıyoruz. Cenab-ı Hakk kimseyi yetim bırakmasın, ama yetimlik de bir gerçek" dedi.

Programa Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan'ın yanı sıra Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç ve Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır da katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Diyanet Vakfı, Bursa'da yetim çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika

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