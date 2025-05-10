Türkiye Ekonomik Krizle Yüz Yüze

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Fatih Erbakan, Türkiye'nin borç, yoksulluk ve sosyal sorunlarla başa çıkamadığını vurguladı.

10.05.2025 21:37
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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY)- Partisinin Aksaray 2. Olağan Kongresi'ne katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,"Bugün ülkemiz ekonomik kriz, yolsuzluk, adaletsizlik ve hayat pahalılığıyla mücadele ediyor. 85 milyon vatandaşımız kişi başına 424 bin TL borçla karşı karşıya. Ülkede doğan her çocuk borç yükü altında hayata başlıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Aksaray 2. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını Yeniden Refah Partisi Aksaray İl Başkanı Muhammet Topaç yaptı. Topaç, konuşmasında merhum Necmettin Erbakan'ın "ahlak ve maneviyat" anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, "Bizler, yıllar önce Erbakan hocamızın taşıdığı meşaleyi taşımaya devam eden neferleriz. Yeniden Refah Partisi olarak sadece seçim kazanmak için değil, önce ahlak ve maneviyatı esas alan, milletin huzur ve refahını öncelik gören bir anlayışla siyaset yapıyoruz" dedi.

"Türkiye büyük ekonomik ve sosyal krizlerle karşı karşıya"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bugün ülkemiz ekonomik kriz, yolsuzluk, adaletsizlik ve hayat pahalılığıyla mücadele ediyor. 85 milyon vatandaşımız kişi başına 424 bin TL borçla karşı karşıya. Ülkede doğan her çocuk borç yükü altında hayata başlıyor. Ülkemizde 6 ila 7 milyon çocuk yoksulluk içinde. OECD verilerine göre Türkiye'de çocukların büyük bir kısmı sağlıklı ve dengeli beslenemiyor. Üç çocuktan ikisi makarna ve ekmekle beslenmek zorunda kalıyor ve bu beslenme şekli zihinsel ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Bugün gençlerimiz okusa bile iş bulamıyor, diploması olsa bile torpili olmadan işe giremiyor. Türkiye'de 15-17 yaş arası gençlerin yüzde 25'i aile bütçesine katkı sağlamak için çalışmak zorunda kalıyor. Gençler bırakın evlenmeyi, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor."

Emeklilerin alım gücüne ve çiftçilerin durumuna da değinen Erbakan şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşı 14 bin TL seviyesinde, ancak açlık sınırı 26 bin TL'ye ulaştı. Bugün milyonlarca asgari ücretli ve emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. AK Parti iktidarı süresince çiftçimizin borcu 2,5 milyar TL'den 1 trilyon TL'ye çıktı. Destekleme politikaları yetersiz. Çiftçiye verilen destek, faize ödenen paranın yalnızca 11'de 1'i kadar. Borç ve faiz ekonomisi yüzünden çiftçi, köylü, asgari ücretli ve emekli perişan durumda."

Son olarak ülke genelinde artan sosyal sorunlara değinen Erbakan, "Bugün cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısı 400 bine ulaştı. AK Parti iktidara geldiğinde bu sayı 100 bindi. Artan ekonomik sıkıntılar, yozlaşan sosyal yapı ve gençlerin umutsuzluğu karşısında iktidarın hiçbir çözüm sunmaması büyük bir sorundur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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