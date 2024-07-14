Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nü kutladı

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Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Acar mesajında, Türk milletinin milli mücadele ruhuyla hareket ederek demokrasiye olan inancı ve bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya kanıtladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer aldığını ve sahip olduğu stratejik konum, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle dikkat çektiğini ifade eden Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında; Türk milletinin milli mücadele ruhuyla varlığını sürdürdüğüne dikkat çekti. Acar, "15 Temmuz 2016'da Türkiye hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu girişim, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığı ve direnişi sayesinde başarısızlıkla sonuçlandı. O gece, kahraman Türk halkının sokaklara dökülerek darbecilere karşı koyması ve demokrasiyi savunması, milli tarihimiz için önemli bir dönüm noktası oldu. Tüm dünya bir kez daha gördü ki; sahip olduğumuz vatan toprağımıza ve demokrasimize olan saldırılar, gerek iç gerekse dış mihrakların daima hedefi olacak ama aziz Türk milleti bu saldırılar karşısında milli mücadele ruhunu canlı tutarak gerekli savunmayı yapmaya devam edecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" dedi. - GAZİANTEP