Türkiye\'nin Tek Sabit Arenalı Espor Merkezi Açıldı

Talas Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin tek sabit arenalı e spor merkezi olan 'Espor ve İnovasyon Merkezi' açıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Yenilikçi fikirleri çocukların ortaya koyabilecekleri ortamlar oluşturacağız" dedi.
Kiçiköy Mahallesi'nde yapılan açılışa, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, siyasi parti ilçe başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Espor Arena ve İnovasyon Merkezi'ni açarken, biraz daha farklı bir teknolojik olaya şahit olmanın ve onun kıvılcımını çakmanın heyecanı ile buradayız. Bizim çocukluğumuzda ve talebeliğimizde hocalarımız bize vasiyet ederken, 'büyük balık, küçük balığı yutar' derlerdi. Şimdi o değişti. 'Hızlı balık yavaş balığı yutuyor.' Bilgiye kim daha çabuk gidiyor, bilgiye ne kadar çabuk ulaşılıyor ve o bilgi hayatımızı kolaylaştırmakta ne kadar çabuk kullanılıyorsa o kadar güçlü oluyoruz. Küresel güçlerin üzerimize gelmesiyle savaşlardan ve bazı zorluklardan gözümüzü açamadık. Ancak son yıllarda biliyoruz ki birçok bilim insanımızla ortaya çıktık. Bizim insanımızın dehası ve zekası diğer dünya milletlerinin insanlarının zekasında aşağı değil. Hatta çok fazla. Ancak teknolojiyle birlikte bu gençlerimizi, çocuklarımızı bu sahalarda ya da başka sahalarda değerlendirmek üzere mekanlara ihtiyaç vardı. Elektronik spor, online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı. Ancak sadece spor değil, aynı zamanda bir zekayı geliştirme uğraşısı" şeklinde konuştu.
Çocukların yenilikçi fikirlerini ortaya koyabileceği yerler oluşturacaklarını dile getiren Yalçın, "Dünyanın dört bir yanında insanlar bilgisayarlarının başında oturuyorlar. İnternet aracılığıyla online sistemle birbirleriyle maç yapıyorlar. Şu anda bizim buradaki kurmuş olduğumuz bu mekan içerisinde bizimde Kayseri'de ilk, Türkiye'de de tek kadınlardan ve erkeklerden kurmuş olduğumuz espor takımımız lisanslıdır. Lisanlı 150 tane takım burada oturup, karşılıklı oyunlar oynayıp, dünya çapında müsabakalara katılıyorlar. Biz burada ev sahipliği yapıyoruz. Espor turnuvaları milyonlarca dolarlara varan gelirler elde eden bir spor. Gençlerimiz bunu yaptığı zaman bizde bunu gördükçe daha büyük bir etkinlik olarak Türkiye'de ve dünyadaki etkinlik büyüklüğünü görmüş olacağız. Bizim burada organize edilen resmi ve özel turnuvaların sayısını da her geçen gün artıracağız. Bir sonraki aşamada da kısmet olursa inovasyonumuzu yani yenilikçi fikirleri çocukların ortaya koyabilecekleri ortamlar oluşturacağız. Madde bağımlılığı gibi dijital bağımlılıkta günümüzün bir çıkmazı. Bunun karşısında durmak, çocukların elinden bilgisayar veya tableti almak çözüm değil. Onları o zekasını ve yeteneğini doğru yöne yönlendirmek icap ediyor" ifadelerini kullandı.
Kaymakam Yaşar Dönmez de, "Zaman geçtikçe çağ değişiyor. Teknoloji gelişiyor. Toplum değişiyor ve spor gelişiyor. Bizim de gelişmemiz gerekiyor. Tabi ki gençlerimizin bu gelişime hızlı bir şekilde adapte olmaları ve kendilerini de aynı ölçüde geliştirmeleri gerekiyor ki dünyanın diğer ülkeleriyle diğer toplumlarıyla entegre olalım. Onların gerisinde kalmayalım. Onları geçelim" diye konuştu.
Espor ve İnovasyon Merkezi edilen duanın ardından kurdelenin kesilmesiyle açıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Türkiye'nin Tek Sabit Arenalı Espor Merkezi Açıldı - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yıllardır hizmet alamadıklarını söyleyen Mahmudiye ilçesinin Türkmenmecidiye ile İsmetpaşa mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara 'çözüm sözü' verdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Rüzgar ve Toprak Ceyhan kardeşler, babalarının mesleği sayesinde motosiklet sporuna ilgi duymaya başladı. Şimdiden 3 kupa kazanan kardeşler, 2024 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nda birinci olmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Babaları tarafından desteklenen Rüzgar ve Toprak, gelecekte başarılı birer sporcu olmayı hedefliyor.
İstanbul'da terzilik yapan Züleyha Akgül, Hatay'da depremzede kadınlara çadırda dikiş eğitimi vererek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Akgül, çocuklarla oyuncak yapma etkinliğine annelerin de katılmasıyla dikiş öğretme fikriyle harekete geçti. Hatay'da kurduğu atölyede depremzede kadınlara dikiş eğitimi veren Akgül, onların meslek sahibi olmalarını ve ev bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlıyor. Proje kapsamında yaklaşık 50 kadına dikiş eğitimi verildi ve kadınlar ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda İstanbul'da yarışın halen kafa kafaya olduğu belirtildi. Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği değerlendirilirken Üsküdar için "Gittikçe Kadıköy'leşiyor" yorumu yapıldı.
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının millete hizmetkar olmak için kentin altını üstüne getirdiklerini söyledi.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışma döneminde kendisine eşlik eden muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada Filiz Başkan, 25 yıl boyunca Zafer Mahallesi'nde muhtarlık yapan Derviş Dede'ye teşekkür plaketi verdi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi.
Çanakkale'de kadın çiftçilerin süs bitkileri sektöründe üretime başlaması için protokol imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol ile üreticilere başlangıç materyali sağlanacak ve satış-pazarlama desteği verilecek. Proje kapsamında kadın çiftçilere eğitimler verilecek ve üretim seraları gezilecek. Temmuz ayında süs bitkisi üretimine geçilecek ve ürün ihracatı desteklenecek.
CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim ziyaretleri sırasında gördüğü yabancı uyruklu çocukları işaret ederek ''Ben bunları gönderirim, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.'' dedi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, binanın dış cephesinde bulunan son derece yanıcı poliüretan kaplama nedeniyle hızla yayıldı. Söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibi görev aldı ve yangın gece saatlerine doğru kontrol altına alındı.
Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Aşağı Görle Mahallesi'nde yerel halkla buluştu. Mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Gündoğdu, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası başladı. Turnuvada 16 takım mücadele edecek ve final müsabakası 9 Mart'ta oynanacak. Takımlar, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık sağlamak amacıyla sahaya 'Kadına şiddete karşıyım de' yazılı pankartlarla çıktılar. Ayrıca turnuvaya başvuru yapan takımların gönüllülük esasıyla topladığı 16 bin lira, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?