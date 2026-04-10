Türkiye-Tunus Sağlık Turizmi İşbirliği

10.04.2026 22:07
Türkiye ve Tunus, sağlık turizmi ve yatırım konularında iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Türkiye ile Tunus arasında sağlık turizmi, ticaret ve yatırım alanlarında iş birliğini artırmaya yönelik önemli temaslar gerçekleştirildi.

Tunus Cumhuriyeti'nin Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'in davetleri ve himayelerinde, Sfax Ticaret ve Sanayi Odası heyetinin katılımıyla üst düzey bir resepsiyon düzenlendi.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ile Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, SATKOF ve USTKON Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un liderliğinde yapıldı.Görüşmelerde sağlık turizmi alanında ortak projeler, sanayi ve ticarette yatırım fırsatları, tıbbi aromatik bitkiler ile doğal ürünlerin ticareti ve ikili iş görüşmeleri ele alındı.

Toplantılar sonucunda iki ülke arasında sürdürülebilir iş birliklerinin artırılması, karşılıklı yatırımların güçlendirilmesi ve sağlık diplomasisinin geliştirilmesi yönünde ortak irade ortaya konuldu.Buluşmanın, Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik, kültürel ve diplomatik ilişkilerin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. - MALATYA

