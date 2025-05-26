Türkmenistanlı Kadın, 3 Boyutlu Figürleri Eskişehir\'de Sergiliyor

Eskişehir'de yaşayan Türkmenistanlı Roza Serdarowa, Tepebaşı Belediyesi'nin hizmete sunmuş olduğu Hanımeli Sokağı'nda 3 boyutlu yazıcıyla ürettiği figürleri sergiliyor.

Mısır nişastası ve şeker karışımından yapılan zararsız filamentle üretilen figürler, özellikle çocuklar için güvenli bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Serdarowa, Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların emeklerini değerlendirmeleri için hizmete sunmuş olduğu Hanımeli Sokağı'nda alışıla gelmişin dışında kendi 3 boyutlu yazıcısı ile ürettiği figürleri satışa sunuyor. Serdarowa, kendi ürettiği ürünlerin çocuklar için zarar maddelerden üretildiğini şu kelimeler ile anlattı:

"Bu ürünler mısır nişastasından üretiliyor"

"İsteğe göre de baskı çıkarıyoruz. Çok seviyorum böyle şeyler yapmayı. Severek makineyi aldım ondan sonra üretiyordum. Akrabalarımıza Atatürk modeli falan hediye ediyorduk. Ondan sonra burayı ablam görmüştü, Hanımeli Sokağı'nı. Biz de buraya çıkalım, bir satış yapalım diye buraya geldik. İnsanlar şaşırıyorlar, neden yapılıyor? Bazılarının bunu alçı zannettiği oluyor ama alçı değil bu. Filamentten yapılıyor, zararsız mısır nişastasından, şeker karışımı yapılan filamentten yapılıyor. Çocuklara da zararsız oluyor." - ESKİŞEHİR