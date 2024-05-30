Türkoğlu Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yerel

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, "Mahallelerimizde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dinliyoruz" dedi.

Başkan Karaca, mahalle ziyaretleri çerçevesinde ilçeye bağlı Doluca Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Ziyarette; vatandaşlarla mahallede yapımı devam eden çalışmalar ve yapılmasını planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Karaca, "Mahallemizde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdik. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dinledik. Misafirperverliklerinden ve sıcak karşılamalarından dolayı Doluca Mahalle sakinleri ve Muhtar Mevlüt Karaaslan'a teşekkür ederiz. İnşallah kısa sürede Türkoğlu'muzu hak ettiği konuma getirip yaşanabilir bir şehir oluşturmayı planlıyoruz. Birçok alanda çalışmalarımız hızlı bir şekilde başladı ve devam ediyor. En uç köşedeki yerlere kadar en iyi hizmeti sunmaya gayret edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ