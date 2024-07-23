TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Ordu Valisi Muammer Erol ile bir araya geldi - Son Dakika
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TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Ordu Valisi Muammer Erol ile bir araya geldi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Ordu Valisi Muammer Erol ile bir araya geldi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret ederek, şehrin kültürel mirasını koruma ve uluslararası alanda tanıtma çabalarını desteklemeyi hedeflediklerini belirtti. Raev, Ordu'nun sahip olduğu potansiyel ve kültürel zenginliklerin Türk dünyasının ortak mirası için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, gelecek nesillere bu güzel mirası aktarmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

23.07.2024 15:30
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Ordu Valisi Muammer Erol ile bir araya geldi. Raev, "Şehrimizin sahip olduğu potansiyeli ve kültürel zenginlikleri Türk dünyasının ortak mirası için büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere bu güzel mirası aktarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Vali Muammer Erol'a ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Raev, sonrasına ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ordu'yu ziyaret etmek, bu şehrin kültürel, doğal zenginliklerini yakından görmek ve deneyimlemenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Raev, "Ordu'nun misafirperverliği ve güzellikleri bu ziyaretimi unutulmaz kıldı. Burada gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle şehrin kültürel mirasını koruma ve uluslararası alanda tanıtma çabalarını desteklemeyi hedefledik" diye konuştu.

Gördükleri ilgi ve alakanın kendilerini derinden etkilediğini söyleyen Raev, "Şehrimizin sahip olduğu potansiyeli ve kültürel zenginlikleri Türk dünyasının ortak mirası için büyük önem taşıyor. Bu vesileyle Ordu halkına ve yerel yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum. Gelecek nesillere bu güzel mirası aktarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamaların ardında Raev, Ordu Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Ordu Valisi Muammer Erol ile bir araya geldi - Son Dakika

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