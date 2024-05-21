TÜRKÜNİB 7. Genel Kurul Toplantısı Bakü'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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TÜRKÜNİB 7. Genel Kurul Toplantısı Bakü'de Gerçekleştirildi

TÜRKÜNİB 7. Genel Kurul Toplantısı Bakü\'de Gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Üniversiteler Birliğinin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısına katıldı. Toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi üniversitelerin gelecek süreçte izleyecekleri yol haritası görüşüldü. Türk Üniversiteler Birliği gibi platformlar, eğitimde iş birliğinin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için önemli fırsatlar sunuyor.

21.05.2024 09:10
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Üniversiteler Birliğinin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Yükseköğretim alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi anlamında önemli fırsatlar sunan Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında düzenlenen TÜRKÜNİB 7. Genel Kurul Toplantısında, tam üyelik hakkı elde eden üniversiteler ile üye adayı üniversitelerin gelecek süreçte izleyecekleri yol haritası görüşüldü.

TÜRKÜNİB Dönem Başkanı, Azerbaycan İktisat Üniversitesi (UNEC) Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov'un ev sahipliğindeki toplantıya, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden üniversite rektörleri ve akademisyenler katıldı. Rektör Muradov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TÜRKÜNİB'e dönem başkanlığını yaptıkları 2 yılda kuruluşun yol haritasını hazırladıklarını belirtti. Muradov, bugün yapılan toplantıda, TÜRKÜNİB'e 60 yeni üye kabul ettiklerini ve üye sayısının 109'a ulaştığını bildirdi.

Türk dünyası; ortak bir tarih, dil ve kültür mirasına sahip ülkeler topluluğu olarak, eğitim alanında birlikteliğin sağlanmasıyla geleceğe güçlü adımlar atmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Türk Üniversiteler Birliği gibi platformlar, eğitimde iş birliğinin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için önemli fırsatlar sunuyor. Eğitim birlikteliği, Türk dünyasının gençlerine uluslararası standartlarda eğitim almanın kapılarını açarken, aynı zamanda kültürel bağların kuvvetlenmesine de katkı sağlıyor. Öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, ortak araştırma projeleri ve kültürel etkinlikler, ülkeler arasındaki akademik iş birliğini pekiştiriyor.

"Türk Dünyasının Bilim ve Teknoloji Alanındaki Potansiyeli Ortaya Çıkarılmalı"

Bu doğrultuda; Türk Konseyine üye devletler arasındaki kardeşlik, dayanışma ve iş birliği bağlarını güçlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen ve bu yıl kardeş ülke Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının birlik ve beraberliği güçlendirmek açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TÜRKÜNİB üyesi üniversitelerle gerek akademik iş birlikleri gerekse kültürel etkileşimin yoğun olduğu bir genel kurul geçirdiklerini söyledi.

Rektör Çomaklı: "Türk dünyasının geleceği için üniversitelerimizin birlikte hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Bilim ve teknoloji alanında gerçekleştireceğimiz iş birlikleri, sadece akademik başarılarımızı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kültürel bağlarımızı da kuvvetlendirecektir. Bu birliktelik, sadece bireysel akademik başarıların ötesinde, toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir gelişme için de büyük önem taşıyor. Türk dünyasının bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bu potansiyelin etkin bir şekilde kullanılması, ancak güçlü bir eğitim ağıyla mümkün olabilir. Bu amaçla, üye üniversiteler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmakta, ortak seminerler ve konferanslar düzenlenmekte ve inovasyon odaklı projeler geliştirilmektedir" dedi.

"Türk Dünyası Olarak Ortak Bir Eğitim Vizyonuna Sahip Olmamız Bizi Daha Güçlü Kılacaktır"

Türk Üniversiteler Birliğinin gerçekleştirdiği son toplantının da bu hedeflere ulaşma yolunda atılan önemli adımlardan biri olduğunu aktaran Rektör Çomaklı: "Toplantıda, eğitimde kaliteyi artırmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çeşitli stratejiler tartışıldı. Türk dünyası olarak ortak bir eğitim vizyonuna sahip olmak, bizleri gelecekte daha güçlü kılacaktır. Üniversitelerimiz arasındaki iş birliği, sadece akademik alanda değil, ekonomik ve sosyal alanlarda da kalkınmamızı hızlandıracaktır. Türk dünyası için eğitim birlikteliği, ortak bir geleceğin inşasında temel bir rol oynuyor. Bu birliktelik sayesinde, genç nesillerimize daha iyi bir eğitim sunarak, onların küresel ölçekte rekabet edebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyoruz. Eğitimde atılan bu güçlü adımlar, Türk dünyasının parlak geleceğini şekillendirmeye devam edecektir. Bu düşüncelerle bizleri misafir eden kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür ediyor, 7. Genel Kurulda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜRKÜNİB 7. Genel Kurul Toplantısı Bakü'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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