Turnaçayırı Barajı ile 149 Bin Dekar Arazi Sulanacak

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Turnaçayırı Barajı sulaması ile 149 bin dekar arazi sulanacak

ERZİNCAN - Erzincan Turnaçayırı Barajı sulaması ile 149 bin dekar arazi sulanacak.

Erzincan Turnaçayırı Barajı sulaması kapsamında ilk etaptaki 97 bin dekar tarım arazisinin sulama inşaatı çalışmaları devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını, Erzincan Turnaçayırı Barajı sulaması inşaatı çalışmalarının ilk etabını 2026 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Erzincan Turnaçayırı Barajı sulaması işi yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İnşaatın yüzde 18'ini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2026 yılı sonunda projeyi bitirerek 97 bin dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

İlk etabın tamamlanmasından sonra geriye kalan 52 bin dekarlık kısım 2. etapta tamamlanarak toplamda 149 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

"Erzincanlı üreticilere yılda 1 milyar 500 milyon lira ek gelir"

Toplamda 149 bin dekar araziye sulama suyu verecek Turnaçayırı Barajı sulaması işinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Erzincan Turnaçayırı Barajı sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak 149 bin dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Erzincanlı üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira daha fazla kazanacak" dedi.