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TUSAŞ'ın ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez uçtu - Son Dakika
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TUSAŞ'ın ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez uçtu

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ANKA-3, düşük radar görünürlüğü, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi avantajlara sahip olan uçan kanat yapısıyla dikkat çekiyor.

TUSAŞ\'ın ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez uçtu
28.12.2023 - 14:51,
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TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip olan ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3, bu sabah saatlerinde gökyüzünde görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TUSAŞ'ın ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez uçtu - Son Dakika
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