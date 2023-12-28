TUSAŞ\'ın ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez uçtu

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip olan ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3, bu sabah saatlerinde gökyüzünde görüntülendi. - ANKARA