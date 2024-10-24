TUSAŞ'ta Çocuklara Psikososyal Destek

Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, terör saldırısının ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesindeki kreş ile yerleşkenin yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara psikososyal destek verecek.

TUSAŞ'ta 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından yaralıları hastanede ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere destek olmak için sahaya çıktığını açıklamıştı. Edinilen bilgiye göre Ankara'daki 7 Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden 57 personel, terör saldırısı sonrası şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere yönelik başlattıkları psikososyal destek çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Bununla birlikte Bakan Göktaş'ın talimatı üzerine oluşturulan yeni bir ekibin TUSAŞ'ın yerleşkesindeki kreş ile yerleşkenin yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara da psikososyal destek vereceği belirtildi. Yerleşkede yer alan kreşin bugün kapalı olduğu öğrenilirken, ilkokul ve lisede eğitim gören öğrencilere yönelik çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği içinde yürütüleceği bildirildi. Çalışmalar kapsamında psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışmanlardan oluşan özel ekibin çocuklara yönelik odak grup çalışmaları, bireysel görüşmeler ve sosyal destek ağlarını güçlendirici çalışmalar planlayacağı kaydedildi. - ANKARA