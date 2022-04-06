Tuşba Belediyesi'nden 'Mobil kuaförlük' hizmeti - Son Dakika
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Tuşba Belediyesi'nden 'Mobil kuaförlük' hizmeti

06.04.2022 10:21
Tuşba Belediyesi'nden 'Mobil kuaförlük' hizmeti

Van'ın merkez Tuşba Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında bir çok yenilikçi projeye imza atarak şimdi de hayata geçirdiği 'Mobil kuaförlük' projesi ile kuaför ve berber imkanı kısıtlı olan mahallelere giderek hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor.

Van'ın merkez Tuşba Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında bir çok yenilikçi projeye imza atarak şimdi de hayata geçirdiği 'Mobil kuaförlük' projesi ile kuaför ve berber imkanı kısıtlı olan mahallelere giderek hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor.

Dar gelirli aileler başta olmak üzere; yaşlı, engelli ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan herkesin ihtiyacını karşılayacak çalışmalar yapan Tuşba Belediyesi, vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor. Sosyal hizmet ağını her gün biraz daha genişleten Tuşba Belediyesi, hayata geçirdiği 'Mobil Kuaför' projesi ile berber ve kuaförlük hizmeti daha kısıtlı olan kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçenin her noktasına ulaştırıyor. Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri ile ilk olarak Şemsibey Mahallesi'ne giden 'Mobil kuaför' aracı vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Bir berber ve kuaför salonunda bulunması gereken tüm malzemelere sahip olan Mobil Kuaför aracında sunulan hizmetlerin tamamı hijyen koşullarına uygun olarak titizlikle yürütülüyor. Mobil kuaför aracının ilk olarak gittiği Şemsibey Mahallesi sakinleri, mobil kuaförlük hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Belediye Başkanımız Salih Akman'a verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çocuk, genç ve yaşlı herkes hijyen kuralları ile saç kesimi ve saç bakımı yapıyor. Rahatsızlığı ya da engeli bulunduğu için evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara da bulundukları yerde hizmet veriyorlar. Ayağımıza kadar gelen bu güzel hizmetten dolayı başkanımız ve ekibine teşekkür ederiz" dediler. - VAN

Tuşba Belediyesi'nden 'Mobil kuaförlük' hizmeti
Tuşba Belediyesi'nden 'Mobil kuaförlük' hizmeti
Tuşba Belediyesi'nden 'Mobil kuaförlük' hizmeti

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Engelli, Kuaför, Tuşba, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuşba Belediyesi'nden 'Mobil kuaförlük' hizmeti - Son Dakika


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