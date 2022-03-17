Tuşba Belediyesinden kadınlara yönelik kandil programı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi, Berat Kandili nedeniyle kadınlara yönelik 'Kandil Özel Programı' düzenledi.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde düzenlenen 'Kandil Özel Programına' Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın yanı sıra bazı birim müdürleri ile çok sayıda kadın katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında bir konuşma yapan Başkan Akman, af ve merhamet gecesi olan mübarek Berat Kandili'ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akman, Kur'an-ı Kerim ayı olarak da kabul edilen Ramazan ayına yaklaşıldığını müjdelemekte olan Berat Kandili'nin, insanlığa tövbe etme ve af dilemek için fırsat tanıdığını belirtti.

Berat gecesinin dua ve isteklerin kabul edildiği, günahların bağışlandığı önemli bir gece olduğunun altını çizen Başkan Akman, "Zamanlar aslında birdir. Ancak Cenab-ı Hak; kullarının ibadetlerini kat kat sevap vermek, dua ve tövbelerini kabul ederek günahlarının bağışlanmasına imkan ve fırsat vermek üzere bazı zamanları daha faziletli kılmıştır. İşte Berat Gecesi de bu faziletli kılınan o gecelerden sadece bir tanedir" ifadelerini kullandı.

Okunan Mevlid-i Şerif ile devam eden 'Kandil Özel Programı', Tuşba İlçe Müftülüğü görevlilerinden Esra Bayram, rızık ve şifa kapılarının sonuna kadar açıldığı, İslam dünyası için büyük önem taşıyan, üç aylar içerisindeki mübarek gecelerden biri olarak kabul edilen Berat Kandili'nin hikmetlerini anlattı.

Günün anlam ve öneminin anlatıldığı sinevizyon gösterisinin yapıldığı, Hadis-i şeriflerin okunduğu, ilahi ve şiirlerin seslendirdiği program sonrası katılımcılara kandil simidi ikramında bulunuldu. - VAN